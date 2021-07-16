Как птенец оказался в котле – пока непонятно. Он еще настолько мал, что не может самостоятельно летать и добывать себе пищу. Если бы не судьба – он мог погибнуть.

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Что будут делать с пустельгой

Работники Бурштынской ТЭС достали пустельгу из котла и сообщили о своей находке экологов. Государственный инспектор по охране окружающей природной среды отвез птенца в Национальный природный парк "Галицкий" на осмотр к ветеринару.



Птенец мог погибнуть в котле / Фото экоинспекции Карпатского округа

Ветеринар констатировал удовлетворительное состояние птицы и заметил, что он совсем маленький. Пустельга не умеет летать и не может сам себе добывать пищу.

Из-за этого малыша было крайне опасно отпускать на волю. Его решили оставить в Галицком Нацпарке.

Содержать пустельгу будут сначала в вольере, затем – в полувольных условиях. В зрелом возрасте пустельгу отпустят на свободу, в его естественную среду обитания.

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Что это за птичка

Данные Галицкого национального природного парка

Пустельга – представитель соколиных. Впрочем, от сородичей его значительно отличают габариты.

Он вырастает размером с сороку: длина тела – 33 – 39 сантиметров, а вес – 160 – 230 граммов.

В окраске оперения взрослых птиц заметно половое выделение: самец – ярко-рыжий, самка – светло-рыжая, ближе к коричневому.

Пустельга не способна к соколиной охоте. Считают, что отсюда и пошло русскоязычное его название – "пустельга", то есть пустая птица, не способна словить добычу для людей.

Этот маленький хищник должен приложить немало усилий, чтобы найти себе достаточное количество пищи.

Продолжительность жизни птицы до 16 лет.