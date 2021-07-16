Як пташеня опинилося у котлі – наразі незрозуміло. Він ще настільки малий, що не може самостійно літати і здобувати собі їжу. Якби не доля випадку – він міг загинути.
Цікаво Турбота про улюбленців і нашу планету: 10 важливих зобов'язань, які вже виконує Purina®
Що робитимуть із боривітром
Працівники Бурштинської ТЕС дістали боривітра з котла і повідомили про свою знахідку екологів. Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища відвіз пташеня в Національний природний парк "Галицький" на огляд ветеринара.
Пташеня могло загинути у котлі / Фото екоінспекції Карпатського округу
Ветеринар констатував задовільний стан пташки і зауважив, що він зовсім маленький. Боривітер не вміє літати і не може сам собі добувати їжу.
Через це маля було вкрай небезпечно відпускати на волю. Його вирішили залишити у Галицькому Нацпарку.
Утримувати боривітра будуть спершу у вольєрі, потім – у напіввільних умовах. У зрілому віці боривітра відпустять на волю, у його природне середовище існування.
Що це за пташка
Дані Галицького національного природного парку
- Боривітер – представник соколиних. Втім, від сородичів його значно відрізняють габарити.
- Він виростає розміром з сороку: довжина тіла – 33 – 39 сантиметрів, а вага – 160 – 230 грамів.
- У забарвленні оперення дорослих птахів помітний статеве вирізнення: самець – яскраво-рудий, самка – світло-руда, ближче до коричневого.
- Боривітер не здатний до соколиного мисливства. Вважають, що звідси і пішла російськомовна його назва – "пустельга", тобто порожній птах, не здатний ловити здобич для людей.
- Цей маленький хижак повинен докласти чимало зусиль, щоб знайти собі достатню кількість їжі.
- Тривалість життя пташки до 16 років.
Боривітер – мініверсія сокола / Фото з halychpark.if.uа