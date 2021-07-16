Жінка пригадала, що спочатку подумала нібито на підлозі лежить шматочок пушинки. Та коли взялась його піднімати – швидко зрозуміла, що це не так.

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Жінка знайшла у будинку кубло змій

Мешканка американського міста Огаста виявила у себе під ліжком змієне кубло. Тріш Вілчер пригадує, – спочатку подумала, що на підлозі лежить пух, але він дивно заворушився.

А потім перемістилась ще одна "пушинка"… І я побігла до чоловіка зі словами: "У нас є змії!"

– пригадує жінка.

Подружжя знайшло 17 дитинчат та їхню матір. Виявилось, що у них вдома завівся садовий вуж. Чоловік Тріші підручними інструментами виніс плазунів з будинку. Він випустив їх непдалік струмка біля дому.

Після цього мені може знадобитися кардіолог!

– жартома написала Тріш у фейсбуці.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Згодом жінка повідомила, що вона досі не впевнена, що змій більше немає. Тріш Вілчер розповіла, що вона точно не спатиме.

До речі, 16 липня у світі відзначають День змій. Зазвичай люди знають про цих плазунів досить мало. Дізнайтеся, скільки видів змій є отруйними, як вони розмножуються і який спосіб життя ведуть тут.

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