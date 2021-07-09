Спрятали 101 бутылку: в Индии нетрезвые буйволы помогли раскрыть преступление владельцев

В индийском округе Гандинагар, штат Гуджарат, буйволы помогли полиции открыть преступление. Животные "сдали" своих хозяев, а по совместительству и незаконных торговцев алкоголя.

Группа торговцев незаконным алкоголем прятала бутылки в контейнерах с водой и кормом для животных. Но однажды бутылки открылись.

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Нетрезвые буйволы "разоблачили" незаконную деятельность хозяев

Три буйволы, как обычно, попили воды из контейнеров с водой и начали странно себя вести. Животные начали прыгать. В них появились необычные симптомы. Они не ели, у них шла пена изо рта. В целом они плохо себя чувствовали. Хозяева не могли понять причину.

Они вызвали ветеринара, но тот также не мог выяснить, почему буйволы плохо себя чувствуют.

Когда странное поведение не прошло, хозяева обратились к другому ветеринару. Именно он и обратил внимание на странный запах. Впоследствии этот ветеринар и позвонил в полицию.



Буйволы странно вели себя, а хозяева не понимали причины / Фото Pixabay

Полиция нашла 101 спрятанную бутылку

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Правоохранители приехали на ферму с рейдом и разоблачили трех братьев-фермеров, которым и принадлежал бизнес. Полиция нашла в контейнере с водой 101 бутылку спиртного. Мужчин арестовали. Теперь их будут судить.

Согласно данным экспертизы 3 буйволы пьянели через воду, в которую попал алкоголь. Как только животные прекратили пить странный напиток, симптомы исчезли. Животные уже хорошо себя чувствуют.

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