Група торговців незаконним алкоголем ховала пляшки у контейнерах з водою та кормом для тварин. Проте одного разу пляшки відкрились.

Читайте більше Кульки шерсті у кота: як зменшити їх виникнення та попередити ускладнення

Нетверезі буйволи "викрили" незаконну діяльність господарів

Три буйволи, як зазвичай, попили води зі контейнерів з водою та почали дивно поводитись. Тварини почали стрибати. У них з'явились незвичні симптоми. Вони не їли, у них йшла піна з рота. Загалом вони погано почувались. Господарі не могли зрозуміти причину.

Вони викликали ветеринара, але той також не міг з'ясувати, чому буйволи погано почуваються.

Коли дивна поведінка не минула, господарі звернулись до іншого ветеринара. Саме він й звернув увагу на дивний запах води. Згодом цей ветеринар й зателефонував у поліцію.



Буйволи дивно поводились, а господарі не розуміли причини / Фото Pixabay

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Поліція знайшла 101 заховану пляшку

Правоохоронці приїхали на ферму з рейдом та викрили трьох братів-фермерів, яким й належав бізнес. Поліція знайшла у контейнері з водою 101 пляшку спиртного. Чоловіків арештували. Тепер їх судитимуть.

Згідно з даними експертизи 3 буйволи п'яніли через воду, в яку потрапив алкоголь. Як тільки тварини припинили пити дивний напій, симптоми зникли. Тварини вже добре почуваються.

Цікаво Морда такси, тіло далматинця: унікальна собака підірвала мережу