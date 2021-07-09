Группа торговцев незаконным алкоголем прятала бутылки в контейнерах с водой и кормом для животных. Но однажды бутылки открылись.

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Нетрезвые буйволы "разоблачили" незаконную деятельность хозяев

Три буйволы, как обычно, попили воды из контейнеров с водой и начали странно себя вести. Животные начали прыгать. В них появились необычные симптомы. Они не ели, у них шла пена изо рта. В целом они плохо себя чувствовали. Хозяева не могли понять причину.

Они вызвали ветеринара, но тот также не мог выяснить , почему буйволы плохо себя чувствуют.

Когда странное поведение не прошло, хозяева обратились к другому ветеринару. Именно он и обратил внимание на странный запах. Впоследствии этот ветеринар и позвонил в полицию.



Буйволы странно вели себя, а хозяева не понимали причины / Фото Pixabay

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Полиция нашла 101 спрятанную бутылку

Правоохранители приехали на ферму с рейдом и разоблачили трех братьев-фермеров, которым и принадлежал бизнес. Полиция нашла в контейнере с водой 101 бутылку спиртного. Мужчин арестовали. Теперь их будут судить.

Согласно данным экспертизы 3 буйволы пьянели через воду, в которую попал алкоголь. Как только животные прекратили пить странный напиток, симптомы исчезли. Животные уже хорошо себя чувствуют.