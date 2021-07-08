Уникальная такса Му живет в Майами, но слава о ней розслетилася уже на весь мир. Такая популярность пришла к собаке благодаря уникальныйому окрасу.

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Как рассказала 24-летняя Виктория Хоффман, которая завела собаку из-за карантина, все, кто видят Му впервые, думают, что она одета в какой-то милый свитер. И их можно понять: таксу с туловищем далматинца встречаешь далеко не каждый день.

Му – очень дружелюбная собака, радостно фотографируется со всеми желающими и никому не отказывает в удовольствии себя погладить.