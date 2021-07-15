По мнению энтомолога Руслана Мишустина, это не редкость. Ведь насекомые периодически могут появляться на побережье.

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Почему это случилось в этом году

Специалист рассказывает, что из-за большой влажности выросла популяция тли. Сонечка питаются этими вредителями и соответственно – их тоже больше. В поисках пищи солнышка начали мигрировать – перелетать с места на место.

Через некоторое время солнышка садятся и оказываются на воде. Они легкие, тонут не сразу и прибоем их сносит на побережье,
рассказал Мишустин.

Поэтому именно во время прибоя происходит скопление этих насекомых. Еще одной причиной является время жатвы. Большое количество зерновых убрали, а насекомые остались без еды. По мнению специалиста, именно это демонстрирует необходимость сохранить нераспаханные природные территории – именно на них будут жить насекомые.

Укусы божьих коровок безопасные
Ученый говорит, что укусы насекомых обычно безопасны / Фото Макс Черкасов, Коблево

Если укусило насекомое

  • Укус солнышка не представляет опасности для здоровья.
  • Исключение – редкие случаи, когда есть аллергия на один из компонентов слюны насекомого.
  • Также стоит быть осторожным и не чесать место укуса, чтобы не занести инфекцию.

Энтомолог дополняет, что божьих коровок существует более 8 тисяч. Ученый заметил на пляже Херсонщины – семиточечные, характерные для региона.

Это краснае насекомое, которое имеет 7 черных точечек: по 3 с каждой стороны и 1 в центре,
рассказал специалист.

Сонечка заполонили пляжи
Солнышка на южных пляжах Украины есть и в воде, и на суше / Фото Укринформ

Он объясняет, хорошо то, что распространились наши солнышка. К примеру, азиатские у нас – быстро размножаются, меньше болеют и могут вытеснять местные виды.

Ученый рассказал, когда насекомые исчезнут с пляжей


Пока есть активный сезон миграции и ветер, который способствует перемещению, – насекомые будут накапливаться на побережье в полосе прибоя,
 рассказал ученый.

Впоследствии они распределят территорию – часть утонет, а насекомые с берега снова попытаются взлететь.

Впоследствии насекомых меньше
Насекомых меньше после сезона миграции / Фото Укринформ

Ученый утверждает, что это не уникальное явление, хотя и происходит не каждый год.

Один из моих детских воспоминаний – это куча божьих коровок на побережье. С одним из них я играю и оно неожиданно меня очень больно кусает,
 вспомнил специалист.

Херсонка Анастасия Друсинова, которая отдыхала на пляже Железного Порта на прошлой неделе, рассказала, что "насекомые по всему пляжу".

"В воде, летают везде, садятся прямо на кожу", – вспомнила Друсинова.

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