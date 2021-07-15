По мнению энтомолога Руслана Мишустина, это не редкость. Ведь насекомые периодически могут появляться на побережье.

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Почему это случилось в этом году

Специалист рассказывает, что из-за большой влажности выросла популяция тли. Сонечка питаются этими вредителями и соответственно – их тоже больше. В поисках пищи солнышка начали мигрировать – перелетать с места на место.

Через некоторое время солнышка садятся и оказываются на воде. Они легкие, тонут не сразу и прибоем их сносит на побережье,

– рассказал Мишустин.

Поэтому именно во время прибоя происходит скопление этих насекомых. Еще одной причиной является время жатвы . Большое количество зерновых убрали, а насекомые остались без еды. По мнению специалиста, именно это демонстрирует необходимость сохранить нераспаханные природные территории – именно на них будут жить насекомые.



Ученый говорит, что укусы насекомых обычно безопасны / Фото Макс Черкасов, Коблево

Если укусило насекомое

Укус солнышка не представляет опасности для здоровья.

Исключение – редкие случаи, когда есть аллергия на один из компонентов слюны насекомого.

Также стоит быть осторожным и не чесать место укуса, чтобы не занести инфекцию.

Энтомолог дополняет, что б ожьих коровок существует более 8 тисяч. Ученый заметил на пляже Херсонщины – семиточечные , характерные для региона.

Это краснае насекомое, которое имеет 7 черных точечек: по 3 с каждой стороны и 1 в центре,

– рассказал специалист.



Солнышка на южных пляжах Украины есть и в воде, и на суше / Фото Укринформ

На досуге или отдыха можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцев не стоит забывать. С кормом Purina ® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Он объясняет, хорошо то, что распространились наши солнышка. К примеру, азиатские у нас – быстро размножаются, меньше болеют и могут вытеснять местные виды.

Ученый рассказал, когда насекомые исчезнут с пляжей



Пока есть активный сезон миграции и ветер, который способствует перемещению, – насекомые будут накапливаться на побережье в полосе прибоя,

– рассказал ученый.

Впоследствии они распределят территорию – часть утонет, а насекомые с берега снова попытаются взлететь.



Насекомых меньше после сезона миграции / Фото Укринформ

Ученый утверждает, что это не уникальное явление, хотя и происходит не каждый год.

Один из моих детских воспоминаний – это куча божьих коровок на побережье. С одним из них я играю и оно неожиданно меня очень больно кусает,

– вспомнил специалист.

Херсонка Анастасия Друсинова, которая отдыхала на пляже Железного Порта на прошлой неделе, рассказала, что "насекомые по всему пляжу".

"В воде, летают везде, садятся прямо на кожу", – вспомнила Друсинова.