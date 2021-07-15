На думку ентомолога Руслана Мішустіна, це не дивина. Адже комахи періодично можуть з'являтися на узбережжі.
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Чому це трапилось цьогоріч
Фахівець розповідає, що через велику вологість зросла популяція попелиці. Сонечка харчуються цими шкідниками й відповідно – їх теж побільшало. У пошуках поживи сонечка почали мігрувати – перелітати з місця на місце.
Через певний час сонечка сідають й опиняються на воді. Вони легкі, тонуть не одразу й прибоєм їх зносить на узбережжя,
– розповів Мішустін.
Тому саме під час прибою відбувається скупчення цих комах. Ще однією причиною є жнива. Велику кількість зернових прибрали, а комахи лишились без їжі. На думку фахівця, саме це демонструє необхідність зберегти нерозорані природні території – саме на них житимуть комахи.
Науковець каже, що укуси комах зазвичай безпечні / Фото Макс Черкасов, Коблево
Якщо укусила комаха
- Укус сонечка не становить небезпеки для здоров'я.
- Виключення – рідкісні випадки, коли є алергія на один з компонентів слини комахи.
- Також варто бути обережним і не чухати місце укусу, щоб не занести інфекцію.
Ентомолог доповнює, що сонечок існує понад 8 тисяч. Науковець помітив на пляжі Херсонщини – семикрапкові, які характерні для регіону.
Це червона комаха, яка має 7 чорних крапочок: по 3 з кожного боку і 1 в центрі,
– розповів фахівець.
Сонечка на південних пляжах України є й у воді, й на суші / Фото Укрінформ
Він пояснює, добре те, що поширились наші сонечка. До прикладу, азійські у нас – швидко розмножуються, менше хворіють і можуть витісняти місцеві види.
Науковець розповів, коли комахи зникнуть з пляжів
Поки є активний сезон міграції і вітер, який сприяє переміщенню, – комахи будуть накопичуватися на узбережжі в смужці прибою,
– розповів науковець.
Згодом вони розподілять територію – частина потоне, а комахи з берега знову спробують злетіти.
Комах поменшає після сезону міграції / Фото Укрінформ
Науковець стверджує, що це не унікальне явище, хоча і відбувається не щороку.
Один з моїх дитячих спогадів – це купа сонечок на узбережжі. З одним з них я бавлюсь і воно несподівано мене дуже боляче кусає,
– пригадав фахівець.
Херсонка Анастасія Друсінова, яка відпочивала на пляжі Залізного Порту минулого тижня, розповіла, що "комахи по всьому пляжу".
"У воді, літають усюди, сідають прямо на шкіру", – пригадала Друсінова.
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