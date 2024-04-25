На данный момент состояние пса стабильное. Об этом сообщила руководительница ОО "Animal SOS Odessa" Виктория Корпусова.

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Гектора прооперировали – вытащили из него 3 обломка

Медики сообщили, что в ране рядом с осколком были найдены фрагменты шерсти, которые были глубоко в ране. Во время операции раны были тщательно промыты и обработаны, установлены дренажи. Состояние Гектора удовлетворительное, он продолжает лечение.

Получает все необходимое лечение, включая антибиотики. Расходы большие, поскольку следующие дни пребывания в реанимационном стационаре в среднем 4 500 – 5 000 гривен,

– говорится в сообщении.

Обломки, которые достали из собаки во время операции / Фото Animal SOS Odessa

Руководительница "Animal SOS Odessa" сообщила, что собака сейчас находится в стабильном состоянии после успешной операции. Врачам удалось удалить 3 осколка и вставить 5 дренажей. Обнадеживающим является то, что собака уже начала ходить и вилять хвостом.

Гектор ищет новую семью, поскольку его хозяева не проявили к нему никакого интереса. После необходимого лечения Гектор вскоре будет передан в Центр адопции. Волонтеры собирают средства, чтобы обеспечить необходимый уход.