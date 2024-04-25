Наразі стан пса стабільний. Про це повідомила очільниця ГО "Animal SOS Odessa" Вікторія Корпусова.

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Гектора прооперували – витягли з нього 3 уламки

Медики повідомили, що в рані поряд з осколком були знайдені фрагменти вовни, які були глибоко в рані. Під час операції рани були ретельно промиті та оброблені, встановлені дренажі. Стан Гектора задовільний, він продовжує лікування.

Отримує все потрібне лікування, включаючи антибіотики. Витрати великі, оскільки наступні дні перебування у реанімаційному стаціонарі в середньому 4 500 – 5 000 гривень,

— йдеться у повідомленні.

Уламки, які дістали з собаки під час операції / Фото Animal SOS Odessa

Очільниця "Animal SOS Odessa" повідомила, що собака зараз перебуває у стабільному стані після успішної операції. Лікарям вдалося видалити 3 осколки й вставити 5 дренажів. Обнадійливим є те, що собака вже почав ходити і виляти хвостом.

Гектор шукає нову сім'ю, оскільки його господарі не виявили до нього жодного інтересу. Після необхідного лікування Гектор незабаром буде переданий до Центру адопції. Волонтери збирають кошти, щоб забезпечити необхідний догляд.