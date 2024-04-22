Волонтери розпочали кампанію зі збору коштів, щоб допомогти покрити витрати на операцію собаки. Про це повідомили в громадській організації "Animal SOS Odessa".
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Під час ракетної атаки на Одещину був поранений собака
Неподалік від місця удару було виявлено собаку з травмами тулуба. Прибувши на місце події, журналісти звернулися за допомогою до волонтерів.
Собаку звуть Гектор. У ньому 5 осколків. Завтра буде хірургічне втручання, їх діставатимуть,
— зазначили в Animal SOS Odessa.
Поранений пес Гектор / Фото з фейсбуку Animal SOS Odessa
Зараз песик перебуває в ветеринарній клініці, його стабілізували. Волонтери проводять збір коштів на операцію з вилучення уламків, заплановану на 22 квітня. Сума поки невідома, але всіх небайдужих просять долучитися.
Атака по Одеській області 21 квітня: коротко
- Вдень о 13:14 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Моніторингові канали зазначали, що йдеться про ракети з Криму. "Балістика у напрямку Одеса/Чорноморськ", – йшлося в повідомленні.
- Вже о 13:17 у регіоні пролунали вибухи. Олег Кіпер закликав громадян залишатися в укриттях до відбою загрози в Одеській області.
- Місцеві телеграм-канали повідомляли про дим в області. Згодом стало відомо про наслідки атаки.
- Як повідомили в Одеській ОВА, окупанти цілили по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.