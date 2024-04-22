Волонтери розпочали кампанію зі збору коштів, щоб допомогти покрити витрати на операцію собаки. Про це повідомили в громадській організації "Animal SOS Odessa".

Читайте також Справжній білкопад: в Одесі руденькі малята валяться перехожим просто на голови

Під час ракетної атаки на Одещину був поранений собака

Неподалік від місця удару було виявлено собаку з травмами тулуба. Прибувши на місце події, журналісти звернулися за допомогою до волонтерів.

Собаку звуть Гектор. У ньому 5 осколків. Завтра буде хірургічне втручання, їх діставатимуть,

— зазначили в Animal SOS Odessa.

Поранений пес Гектор / Фото з фейсбуку Animal SOS Odessa

Зараз песик перебуває в ветеринарній клініці, його стабілізували. Волонтери проводять збір коштів на операцію з вилучення уламків, заплановану на 22 квітня. Сума поки невідома, але всіх небайдужих просять долучитися.

Атака по Одеській області 21 квітня: коротко