Волонтеры начали кампанию по сбору средств, чтобы помочь покрыть расходы на операцию собаки. Об этом сообщили в общественной организации "Animal SOS Odessa".
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Во время ракетной атаки в Одесской области была ранена собака
Неподалеку от места удара была обнаружена собака с травмами туловища. Прибыв на место происшествия, журналисты обратились за помощью к волонтерам.
Собаку зовут Гектор. В нем 5 осколков. Завтра будет хирургическое вмешательство, их будут доставать,
– отметили в Animal SOS Odessa.
Раненый пес Гектор / Фото из фейсбука Animal SOS Odessa
Сейчас песик находится в ветеринарной клинике, его стабилизировали. Волонтеры проводят сбор средств на операцию по извлечению обломков, запланированную на 22 апреля. Сумма пока неизвестна, но всех неравнодушных просят присоединиться.
Атака по Одесской области 21 апреля: кратко
- Днем в 13:14 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Мониторинговые каналы отмечали, что речь идет о ракетах из Крыма. "Баллистика в направлении Одесса/Черноморск", – говорилось в сообщении.
- Уже в 13:17 в регионе прогремели взрывы. Олег Кипер призвал граждан оставаться в укрытиях до отбоя угрозы в Одесской области.
- Местные телеграмм-каналы сообщали о дыме в области. Впоследствии стало известно о последствиях атаки.
- Как сообщили в Одесской ОГА, оккупанты целились по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.