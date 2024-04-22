Волонтеры начали кампанию по сбору средств, чтобы помочь покрыть расходы на операцию собаки. Об этом сообщили в общественной организации "Animal SOS Odessa".

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Неподалеку от места удара была обнаружена собака с травмами туловища. Прибыв на место происшествия, журналисты обратились за помощью к волонтерам.

Собаку зовут Гектор. В нем 5 осколков. Завтра будет хирургическое вмешательство, их будут доставать,

– отметили в Animal SOS Odessa.

Раненый пес Гектор / Фото из фейсбука Animal SOS Odessa

Сейчас песик находится в ветеринарной клинике, его стабилизировали. Волонтеры проводят сбор средств на операцию по извлечению обломков, запланированную на 22 апреля. Сумма пока неизвестна, но всех неравнодушных просят присоединиться.

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