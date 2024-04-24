Что известно о выверке в заповеднике?

Белки продемонстрировали большую устойчивость к радиации на заброшенной людьми территории. Эти животные стали символом возрождения природы в регионе после эвакуации людей.

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Пик размножения для белки выпадает на весну.

То есть, как ни крути, а конец и начало года у выверки – весь в хлопотах: или уже растишь детей, или готовишься к их рождению,

– говорится в сообщении.

Белка в Чернобыле попала в объектив камеры / Фото Сергея Домашевского

Древесные грызуны, известные как виверки, являются преимущественно дневными существами. Принадлежа к семейству немышевидных грызунов, эти животные обычно живут на деревьях, где осуществляют свою ежедневную деятельность, например, охотятся. Виверры питаются преимущественно семенами, фруктами и другой растительной пищей. Эти универсальные существа обитают в лесах Европы, Азии и Америки, причем в пределах этой группы существует широкий спектр видов.

В дикой природе грызуны обычно живут от 5 до 10 лет. Однако, в неволе эта продолжительность жизни может увеличиться почти вдвое, достигая почти 20 лет.

В Чернобыльском заповеднике заметили шакала

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника специалисты идентифицировали новый вид крупных хищных млекопитающих Полесья. Речь идет о шакалах. Шакальи следы и раньше были замечены в Чернобыльском заповеднике, а теперь ученые наблюдали и самого хищника.

Это животное из семейства псовых, представитель рода волков. Он и похож на волка, однако голова не такая лобастая, морда уже, более заостренная, и размеры меньше.