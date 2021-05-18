Когда любимец не дает спокойно поесть, нужно задуматься о его дрессировке. Но эти печальные морды, которые просят лакомство у своих хозяев, вам точно понравятся.
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Этот пес не против съесть что угодно / Фото Boredpanda
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Собаки могут становиться на 30% милее, когда просят еду / Фото Boredpanda
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Украл яблоко / Фото Boredpanda
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Просит суп / Фото Boredpanda
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Грустная морда / Фото Boredpanda
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Любитель тортов / Фото Boredpanda
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Помогает есть / Фото Boredpanda
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Не может сдерживаться / Фото Boredpanda
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Милые глазки / Фото Boredpanda
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Еще один любитель супа / Фото Boredpanda
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Угрызения совести вам обеспечены / Фото Boredpanda
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Не может удержаться, когда видит пиццу / Фото Boredpanda
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А кое-кто не прочь даже выпить пива / Фото Boredpanda
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Подглядывает за едой / Фото Boredpanda
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Просит хоть что-нибудь / Фото Boredpanda