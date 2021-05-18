Когда любимец не дает спокойно поесть, нужно задуматься о его дрессировке. Но эти печальные морды, которые просят лакомство у своих хозяев, вам точно понравятся.

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#1

Этот пес не против съесть что угодно
Этот пес не против съесть что угодно / Фото Boredpanda

#2

Собаки могут становиться на 30% милее, когда просят еду
Собаки могут становиться на 30% милее, когда просят еду / Фото Boredpanda

#3


Украл яблоко / Фото Boredpanda

#4

просит суп
Просит суп / Фото Boredpanda

#5

Грустная морда
Грустная морда / Фото Boredpanda

#6

любитель тортов
Любитель тортов / Фото Boredpanda

#7

помогает есть
Помогает есть / Фото Boredpanda

#8

Не может сдерживаться
Не может сдерживаться / Фото Boredpanda

#9

милые глазки
Милые глазки / Фото Boredpanda

#10

Еще один любитель супа
Еще один любитель супа / Фото Boredpanda

#11

Угрызения совести вам обеспечены
Угрызения совести вам обеспечены / Фото Boredpanda

#12

Не может удержаться, когда видит пиццу
Не может удержаться, когда видит пиццу / Фото Boredpanda

#13

А кое-кто не прочь даже выпить пива
А кое-кто не прочь даже выпить пива / Фото Boredpanda

#14

Подглядывает за едой
Подглядывает за едой / Фото Boredpanda

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#15

Просит хоть что-нибудь
Просит хоть что-нибудь / Фото Boredpanda