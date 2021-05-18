Коли улюбленець не дає спокійно поїсти, потрібно задуматися про його дресирування. Але ці сумні морди, які просять смаколик у своїх господарів, вам точно сподобаються.

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#1

Цей пес не проти з'їсти що завгодно
Цей пес не проти з'їсти що завгодно / Фото Boredpanda

#2

Собаки можуть ставати на 30% милішими, коли просять їжу
Собаки можуть ставати на 30% милішими, коли просять їжу / Фото Boredpanda

#3


Вкрав яблуко / Фото Boredpanda

#4

Просить суп
Просить суп / Фото Boredpanda

#5

Ображена морда
Ображена морда / Фото Boredpanda

#6

Любитель тортів
Любитель тортів / Фото Boredpanda

#7

Допомагає їсти
Допомагає їсти / Фото Boredpanda

#8

Не може стримуватися
Не може стримуватися / Фото Boredpanda

#9

Милі оченята
Милі оченята / Фото Boredpanda

#10

Ще один любитель супу
Ще один любитель супу / Фото Boredpanda

#11

Докори сумління вам забезпечені
Докори сумління вам забезпечені / Фото Boredpanda

#12

Не може втриматися, коли бачить піцу
Не може втриматися, коли бачить піцу / Фото Boredpanda

#13

А дехто не проти навіть випити пива
А дехто не проти навіть випити пива / Фото Boredpanda

#14

Підглядає за їжею
Підглядає за їжею / Фото Boredpanda

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#15

Просить хоч що-небудь
Просить хоч що-небудь / Фото Boredpanda