Отучить собаку от этой привычки нелегко, но возможно, считает ветеринар из Сан-Франциско Вайлани Сун. Вот что она советует делать, чтобы научить ваших питомцев держаться подальше от мебели.

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Установите это правило с детства

Один из лучших способов – не пускать собаку на мебель сразу, когда вы приводите ее домой. По словам Сун, гораздо проще предотвратить такое поведение, чем позже пытаться его изменить, когда ваш питомец знает, насколько уютный диван.

Установите последовательные правила и соблюдайте их,

– отмечает ветеринар.

Удобные лежаки по всему дому

Разместите в доме несколько удобных лежаков для собаки, где бы она чувствовала себя так же удобно, как и на диване. Поскольку воспитанники везде любят сопровождать своих хозяев, то лучше обеспечить соответствующие удобные места в каждой комнате. Таким образом, собаке не придется пользоваться вашим диваном для сна в гостиной, когда ее собачья кровать в вашей спальне.

А если ваш любимец очень любит мягкую мебель, вы можете приобрести ему собственный мини-диван.



Мини-диван для собаки / Фото unsplash

Вознаграждайте собаку

Когда ваша собака идет на одно из своих собачьих кроватей, похвалите ее и угостите лакомством за то, что она туда пошла. Сун говорит, еще таким способом воспитанники поймут, что когда они лежат на своем месте, с ними могут случиться приятные вещи и они будут подвержены "тусоваться" там.

Заблокируйте доступ

Когда вас нет дома, полностью перекройте собаке доступ к мебели.

Вы можете заблокировать доступ к мебели с помощью ворот для домашних животных,

– сказала доктор Сун.

Научите собаку специальной команде

Каждый раз, когда ваша собака садится на диван или кровать, заманивайте ее лакомством вниз, каждый раз говоря определенное слово, которое будет касаться именно этой команды. Впоследствии ваш питомец будет спрыгивать с мебели, даже без вознаграждения. Однако, когда это будет случаться, все равно угостите его чем-то вкусненьким, чтобы мотивировать в будущем.

Однако если вы подозреваете, что ваша собака залезает на диван, чтобы получить лакомство, заставьте ее сесть или лечь после того, как она сойдет с мебели и до того, как получит вкусненькое. Таким образом, она будет знать, что угощение ей вручат не просто так, а его нужно заработать.

Накройте свою мебель

Если же вам не удается приучить собаку не использовать вашу мебель, доктор Сун рекомендует накрыть ее. Воспользуйтесь покрывалами или чехлами для диванов, чтобы обеспечить защиту от собачьей шерсти и отпечатков грязных лап.



Защитите мебель покрывалом или чехлом / Фото unsplash

Избегайте агрессивных приемов обучения

Независимо от того, как вы решили удерживать свою собаку от мебели, Сун настаивает на положительном обучении, чтобы не напугать и не навредить животному.

Мы не рекомендуем использовать агрессивные методы, такие как опрыскивание водой из бутылки, использование статического ударного коврика, обдува сжатым воздухом и т.п.,

– сказала ветеринар.

Сун отмечает, что этого не случится за один раз, поэтому наберитесь терпения, и с помощью любви и ласки шаг за шагом учите собаку держаться подальше от мебели. Довольно скоро вы получите желаемый результат.



Не используйте агрессивных методов обучения / Фото unsplash