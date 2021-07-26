10 корги, которые очаруют видом сзади: очень смешные фото
26 июля 2021 , 08:23Читати новину українською
Источник:DailyPaws
Песики породы корги – невероятные красавчики. Их мягкая и пушистая шерсть не оставляет никаких шансов: вы точно захотите их погладить.
Существует немало сообществ в интернете, посвященных этим волшебным песикам. Предлагаем вам подборку из 10 смешных фото, на которых собачек породы корги поймали сзади.
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1. Милый корги
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Неожиданный корги
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Пушистый корги
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Корги-батон
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Корги-любовь
Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .
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Хитрый взгляд
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Идеальное место для рекламы
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Корги в приличном виде
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Симпатичный корги
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Роскошный корги