Фотограф Megan Cottone с ником @thebeagleandthebun опубликовала в своем тиктоке и инстаграме видео, где ее пес и кот мыло спят вместе. Неожиданно кадры стали вирусными и принесли автору миллионы просмотров.

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Пес породы бигль и маленькая серая кошечка уютно спят рядом. При этом кошка у крывается ухом собаки, как одеялом.

Когда владелица подняла собачье ушко, кошка начала просыпаться и потягиваться. Но как только ее снова укрыли, как животное опять уснуло. Видео собрали миллионы просмотров и тысячи лайков в соцсетях.

Посмотрите, как кошка спит под ухом бигля

Вы шутите надо мной? Как вы можете быть такими милыми, – спрашивает женщина.

Megan Cottone в своих аккаунтах публикует немало фото и видео о жизни своих домашних любимцев: песике породы бигль, кошке и кролике.

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