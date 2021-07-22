Фотографка Megan Cottone з ніком @thebeagleandthebun опублікувала у своєму тіктоці й інстаграмі відео, де її пес та кіт мило сплять разом. Несподівано кадри стали вірусними та принесли авторці мільйони переглядів.
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Пес породи бігль та маленька сіра киця затишно сплять поруч. При цьому кішка вкривається вухом собаки, як ковдрою.
Коли власниця підняла собаче вушко, кішка почала прокидатися й потягуватися. Але щойно її вкрили, як тваринка заснула знову. Відео зібрали мільйони переглядів та тисячі лайків у соцмережах.
Подивіться, як кішка спить під вухом бігля
Ви жартуєте з мене? Як ви можете бути такими милими, – запитує жінка.
Megan Cottone у своїх акаунтах публікує чимало фото й відео про життя своїх домашніх улюбленців: песика породи бігль, кішки й кролика.
Тварини, що стали популярними в соціальних мережах