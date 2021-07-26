Существует немало сообществ в интернете, посвященных этим волшебным песикам. Предлагаем вам подборку из 10 смешных фото, на которых собачек породы корги поймали сзади.

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1. Милый корги