Существует немало сообществ в интернете, посвященных этим волшебным песикам. Предлагаем вам подборку из 10 смешных фото, на которых собачек породы корги поймали сзади.

Узнайте Purina Graduate Program: как стать специалистом в области ветеринарии и бизнеса

1. Милый корги

  1. Неожиданный корги

  1. Пушистый корги

  1. Корги-батон

  1. Корги-любовь

  1. Хитрый взгляд

  1. Идеальное место для рекламы

  1. Корги в приличном виде

  1. Симпатичный корги

Вам понравится Кошка спит под ухом собаки, как под одеялом: милое видео, которое покорило тикток

  1. Роскошный корги