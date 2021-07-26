Існує чимало спільнот в інтернеті, присвячених цим чарівним песикам. Пропонуємо вам добірку з 10 смішних фото, на яких песиків породи коргі упіймали ззаду.

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1. Милий коргі