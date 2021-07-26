Існує чимало спільнот в інтернеті, присвячених цим чарівним песикам. Пропонуємо вам добірку з 10 смішних фото, на яких песиків породи коргі упіймали ззаду.

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1. Милий коргі

  1. Несподіваний коргі

  1. Пухнастий коргі

  1. Коргі-батон

  1. Коргі-любов

  1. Найхитріший погляд

  1. Ідеальне місце для реклами

  1. Коргі в пристойному вигляді

  1. Симпатичний коргі

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  1. Розкішний коргі