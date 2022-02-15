Собака стала отцом для котят: трогательные фотографии заботы четырехлапого

Хозяйка 70-килограммового немецкого дога, которого зовут Корбин, решила взять домой уличных котят. Женщина даже не представляла, каким бережным окажется ее собака.

По словам Карен, когда котята появились дома, Корбин сразу принял их. Он стал похож на любящего отца, ведь постоянно ухаживал за ними, играл и даже пытался уложить спать.

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Хотя Корбин по своим размерам огромный пес, которого могут опасаться люди, но на самом деле он очень добрый и нежный. Это поняли и котята, которые его совсем не боятся и с радостью прижимаются к 70-килограммовому немецкому догу.



Корбин / Фото инстаграм

"Корбин всегда был очень застенчивым, нервным и боялся многих людей. Но он очень любил других собак и кошек", – вспомнила Карен.

Смотрите фото собаки и котят из инстаграм:

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Сейчас котята обрели свои новые любящие семьи. Однако Корбин не расстраивается, ведь хозяйка часто приносит животных, нуждающихся в помощи. Благодаря этому собака продолжает исполнять роль любящей няни.

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