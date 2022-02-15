Девушка, которую зовут Тереза Ливингстон-Бадд, живет вместе со своим любимцем – австралийской овчаркой Мауи.

Интересно В Великобритании родился удивительный зверь трубкозуб: как он выглядит

По ее словам, когда она идет на кухню, собака бежит вместе с ней. Никакая готовка в доме не происходит без четырехлапого помощника.

На кухне собака наблюдает за всем и контролирует действия хозяйки. Кроме того, кажется, что Мауи даже пытается присоединиться к процессу приготовления пищи. Однако это больше напоминает желание полакомиться вкусными ингредиентами из блюда, которое готовит Тереза.

Читайте также Собака, которая любит стильно одеваться: фото необычных нарядов

Смотрите видео: как Мауи помогает на кухне

Как харьковский кот Степан стал звездой сети: смотрите видео