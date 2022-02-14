Когда собаке было 3 месяца, ее взяли из питомника, чтобы подарить на день рождения маленькому мальчику. Однако при осмотре ветеринар сообщил, что щенок страдает пупочной грыжей, поэтому нуждался в операции.

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У семьи не было таких средств на лечение, поэтому они решили найти ему новых хозяев, которые смогут позаботиться о щенке. Адриана решила взять маленькую собачку и через 2 недели у нее на руках уже был прооперированный и абсолютно здоровый четверолапый.

Тедди уже взрослая собака, однако ему еще нужна особая диета. Он ест только домашнюю пищу, ведь на многие продукты имеет аллергию.

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Когда Тедди еще был щенком, Адриана заметила, что его волосы сохраняют форму после расчесывания. Чтобы их хорошо уложить не нужны никакие закрепляющие средства, например, лаки или пенки.

Смотрите фото, как выглядит Тедди:

Сначала девушка фотографировала Тедди только для себя, а потом начала поститься в социальных сетях. Кроме того, она цепляла на него галстуки-банты, блестящую одежду для собак и даже очки. Сам Тедди с радостью все мерил и даже позировал для удачной фотографии.

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Фото со стильным четырехлапым быстро разлетелись и хозяйке начали писать модные бренды с рекламным предложением. Теперь у Тедди есть собственный шкаф, где с одной стороны на крошечных вешалках висит вся его одежда, а с другой — разноцветные ошейники.

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