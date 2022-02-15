По словам Карен, когда котята появились дома, Корбин сразу принял их. Он стал похож на любящего отца, ведь постоянно ухаживал за ними, играл и даже пытался уложить спать.

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Хотя Корбин по своим размерам огромный пес, которого могут опасаться люди, но на самом деле он очень добрый и нежный. Это поняли и котята, которые его совсем не боятся и с радостью прижимаются к 70-килограммовому немецкому догу.



Корбин / Фото инстаграм

"Корбин всегда был очень застенчивым, нервным и боялся многих людей. Но он очень любил других собак и кошек", – вспомнила Карен.

Смотрите фото собаки и котят из инстаграм:

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Сейчас котята обрели свои новые любящие семьи. Однако Корбин не расстраивается, ведь хозяйка часто приносит животных, нуждающихся в помощи. Благодаря этому собака продолжает исполнять роль любящей няни.

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