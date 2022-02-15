За словами Карен, коли кошенята з'явилися вдома, Корбін одразу прийняв їх. Він став схожим на люблячого батька, адже постійно доглядав за ними, грав та навіть намагався вкласти спати.

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Хоч Корбін за своїми розмірами величезний пес, якого можуть побоюватися люди, проте насправді він дуже добрий та ніжний. Це зрозуміли й кошенята, які його зовсім не бояться і з радістю туляться до 70-кілограмового німецького дога.



Корбін / Фото інстаграм

"Корбін завжди був дуже сором'язливим, нервовим та боявся багатьох людей. Але він дуже любив інших собак і кішок", – пригадала Карен.

Дивіться фото собаки та кошенят з інстаграм:

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Наразі кошенята знайшли свої нові люблячі сімʼї. Проте Корбін не засмучується, адже господиня часто приносить тварин, які потребують допомоги. Завдяки цьому собака продовжує виконувати роль любляої няньки.

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