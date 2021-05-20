Порезать лапку пес может даже на пляже, острыми краями ракушек. Рассказываем, что делать хозяевам, если собака порезала лапу.
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Первая помощь при порезе лапы
Сначала осмотрите лапу собаки. Если она порезала подушечку неглубоко, первую помощь можно оказать самостоятельно.
Неглубокую рану можно обработать самостоятельно / Фото Belanta
Промойте рану проточной водой, чтобы удалить оттуда все посторонние предметы. Затем обработайте поврежденное место антисептическим раствором:
- хлоргексидином,
- раствором фурацилина и так далее.
Ни в коем случае обрабатывайте открытую рану йодом, ведь он может вызвать ожог тканей и увеличит время заживления раны.
Наложите на место пореза тампон из ваты и бинта. Крепко перебинтуйте или держите его до тех пор, пока кровь не остановится. Когда вы остановили кровь, главное – не допустить, чтобы в рану попала грязь.
Поэтому лучшее решение – водить собаку на прогулку с забинтованной лапой.
Если сомневаетесь относительно глубины пореза или не уверены, что сумели избавиться от посторонних предметов в ране – обязательно обратитесь к ветеринарному врачу.
В каких случаях нужно обращаться к ветеринару
Не пренебрегайте визитом к ветеринару / Фото Guilfordjamestownvet
Даже если вы собственноручно обработали рану и остановили кровь, не нужно пренебрегать визитом к врачу.
Иногда в узкие и глубокие раны могут попасть посторонние предметы, которые нельзя не заметить. Только ветеринарный врач сможет безопасно достать их.
Обязательно нужно везти животное к ветеринару когда:
- пес повредил ткань между пальцами,
- произошла деформация сухожилий или связок,
- присутствует повреждение ногтевой пластины или сустава,
- рана глубокая, большая или из нее никак не перестает идти кровь.
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Как гулять с собакой
Надевайте носок или специальную повязку, чтобы в рану не попала грязь / Фото hvost.news
Собака обычно продолжает наступать на порезанную лапу и бинт может сползти или испачкаться. В таком случае вам поможет носочек и скотч. Перед прогулкой наденьте носочек на бинт. Далее закрепите на лапе пакетик и замотайте его скотчем, а после прогулки – обязательно снимите эту конструкцию.