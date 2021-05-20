Порізати лапку пес може навіть на пляжі, гострими краями мушель. Розповідаємо, що робити господарям, якщо собака порізав лапу.

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Перша допомога при порізі лапи

Спершу огляньте лапу собаки. Якщо вона порізала подушечку неглибоко, першу допомогу можна надати самостійно.



Неглибоку рану можна обробити самостійно / Фото Belanta

Промийте рану під проточною водою, щоб видалити звідти всі сторонні предмети. Потім обробіть пошкоджене місце антисептичним розчином:

хлоргексидином,

розчином фурациліну тощо.

У жодному разі не обробляйте відкриту рану йодом, адже він може викликати опік тканин та збільшить час загоєння рани.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Накладіть на місце порізу тампон з вати та бинта. Міцно перебинтуйте або тримайте його доти, поки кров не зупиниться. Коли ви зупинили кров, головне – не допустити, щоб у рану потрапив бруд.

Тому найкраще рішення – водити собаку на прогулянку із забинтованою лапою.

Якщо сумніваєтеся щодо глибини порізу або не впевнені, що зуміли позбутися сторонніх предметів у рані – обов'язково зверніться до ветеринарного лікаря.

У яких випадках потрібно звертатися до ветеринара



Не нехтуйте візитом до ветеринара / Фото Guilfordjamestownvet

Навіть якщо ви власноруч обробили рану та зупинили кров, не потрібно нехтувати візитом до лікаря.

Іноді в вузькі та глибокі рани можуть потрапити сторонні предмети, які можна не помітити. Тільки ветеринарний лікар зможе безпечно дістати їх.

Обов'язково потрібно везти тварину до ветеринара коли:

пес пошкодив тканину між пальцями,

сталася деформація сухожиль або зв’язок,

є пошкодження нігтьової пластини чи суглоба,

рана глибока, велика або з неї ніяк не перестає йти кров.

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Одягайте шкарпетку або спеціальну пов'язку, щоб в рану не потрапив бруд / Фото hvost.news

Собака зазвичай продовжує наступати на порізану лапу і бинт може сповзти або забруднитися. У такому випадку вам допоможе шкарпетка та скотч. Перед прогулянкою одягніть шкарпетку на бинт. Далі закріпіть на ній пакетик і замотайте його скотчем, а після прогулянки – обов'язково зніміть цю конструкцію.

І пам’ятайте, що найкраще – запобігати порізу лапи. Тому під час прогулянок уважно стежте, щоб пес не наступав на скло та інші гострі предмети й уникайте місць, де може бути таке сміття.