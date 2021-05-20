Порізати лапку пес може навіть на пляжі, гострими краями мушель. Розповідаємо, що робити господарям, якщо собака порізав лапу.
Цікаво Далматин і ґолден-ретривер водночас: незвичний песик став зіркою тіктоку
Перша допомога при порізі лапи
Спершу огляньте лапу собаки. Якщо вона порізала подушечку неглибоко, першу допомогу можна надати самостійно.
Неглибоку рану можна обробити самостійно / Фото Belanta
Промийте рану під проточною водою, щоб видалити звідти всі сторонні предмети. Потім обробіть пошкоджене місце антисептичним розчином:
- хлоргексидином,
- розчином фурациліну тощо.
У жодному разі не обробляйте відкриту рану йодом, адже він може викликати опік тканин та збільшить час загоєння рани.
Накладіть на місце порізу тампон з вати та бинта. Міцно перебинтуйте або тримайте його доти, поки кров не зупиниться. Коли ви зупинили кров, головне – не допустити, щоб у рану потрапив бруд.
Тому найкраще рішення – водити собаку на прогулянку із забинтованою лапою.
Якщо сумніваєтеся щодо глибини порізу або не впевнені, що зуміли позбутися сторонніх предметів у рані – обов'язково зверніться до ветеринарного лікаря.
У яких випадках потрібно звертатися до ветеринара
Не нехтуйте візитом до ветеринара / Фото Guilfordjamestownvet
Навіть якщо ви власноруч обробили рану та зупинили кров, не потрібно нехтувати візитом до лікаря.
Іноді в вузькі та глибокі рани можуть потрапити сторонні предмети, які можна не помітити. Тільки ветеринарний лікар зможе безпечно дістати їх.
Обов'язково потрібно везти тварину до ветеринара коли:
- пес пошкодив тканину між пальцями,
- сталася деформація сухожиль або зв’язок,
- є пошкодження нігтьової пластини чи суглоба,
- рана глибока, велика або з неї ніяк не перестає йти кров.
Актуально Найкращі породи собак для недосвідчених власників: ТОП 10
Як гуляти з собакою
Одягайте шкарпетку або спеціальну пов'язку, щоб в рану не потрапив бруд / Фото hvost.news
Собака зазвичай продовжує наступати на порізану лапу і бинт може сповзти або забруднитися. У такому випадку вам допоможе шкарпетка та скотч. Перед прогулянкою одягніть шкарпетку на бинт. Далі закріпіть на ній пакетик і замотайте його скотчем, а після прогулянки – обов'язково зніміть цю конструкцію.