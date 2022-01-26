Собака пародирует смех своей хозяйки: забавное видео таланта четырехлапой
Источник:тикток flola_thehuskies
Оказывается, животные тоже обладают чувством юмора. Доказательством этого является хаски, решивший перекривлять хозяйку.
В социальной сети тикток женщина опубликовала видео с домашним любимцем. Согласно ролику, хаски, которую назвали Лола, продемонстрировала поразительный талант.
Интересно Как понять своего кота: причины удивительных привычек пушистых любимцев
Четырехлапая научилась пародировать смех хозяйки и делает это так, что невозможно удержаться, чтобы не засмеяться в ответ.
Пользователи были поражены умениям и юмору собаки, что доказывает и количество просмотров – более 19 миллионов человек. Кроме того, люди активно оставляли под роликом комментарии.
- "В конце ноту начала высокую брать".
- "Это очень смешно".
- "Я раз пять посмотрела – талант".
Читайте также Четвероногие преступники: как смешно собаки украли еду из кухонной плиты
Смотрите видео: как собака пародировала хозяйкуКогда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится более насыщенной. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только самая лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь.