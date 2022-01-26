В социальной сети тикток женщина опубликовала видео с домашним любимцем. Согласно ролику, хаски, которую назвали Лола, продемонстрировала поразительный талант.

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Четырехлапая научилась пародировать смех хозяйки и делает это так, что невозможно удержаться, чтобы не засмеяться в ответ.

Пользователи были поражены умениям и юмору собаки, что доказывает и количество просмотров – более 19 миллионов человек. Кроме того, люди активно оставляли под роликом комментарии.

"В конце ноту начала высокую брать".

"Это очень смешно".

"Я раз пять посмотрела – талант".

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Смотрите видео: как собака пародировала хозяйку

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