Лини Фрейстад из Норвегии увидела, как трое ее домашних любимцев, – бордер-колли Харли и Генри и корги Хьюго, совершили маленькое преступление. Собаки стащили еду, которая была на кухонной плите.
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Известно, что Хьюго пытался забраться на кухонный стол, но из-за коротких лапок не смог этого сделать. Тогда Харли и Генри подставили ему свои спины. Это помогло корги вылезти на них и дотянуться до еды, которую оставили хозяева на кухонной плите.
Хозяйка успела снять "преступление" домашних питомцев и опубликовала ролик в социальных сетях с подписью "Корги и его сообщники". Видео посмотрело более 37 тысяч человек, которые оставляли свои комментарии.
- "А они хорошо все спланировали!"
- "Просмотрела уже несколько раз, не могу остановиться. Какие они забавные!".
- "Великолепные собаки! С ними не грустно".
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