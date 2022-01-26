Лини Фрейстад из Норвегии увидела, как трое ее домашних любимцев, – бордер-колли Харли и Генри и корги Хьюго, совершили маленькое преступление. Собаки стащили еду, которая была на кухонной плите.

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Известно, что Хьюго пытался забраться на кухонный стол, но из-за коротких лапок не смог этого сделать. Тогда Харли и Генри подставили ему свои спины. Это помогло корги вылезти на них и дотянуться до еды, которую оставили хозяева на кухонной плите.

Хозяйка успела снять "преступление" домашних питомцев и опубликовала ролик в социальных сетях с подписью "Корги и его сообщники". Видео посмотрело более 37 тысяч человек, которые оставляли свои комментарии.

"А они хорошо все спланировали!"

"Просмотрела уже несколько раз, не могу остановиться. Какие они забавные!".

"Великолепные собаки! С ними не грустно".

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Смотрите видео: как собаки совершили "преступление"

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