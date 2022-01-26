У соціальній мережі тікток жінка опублікувала відео з домашнім улюбленцем. Згідно з роликом, хаскі, яку назвали Лола, продемонструвала вражаючий талант.

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Чотирилапа навчилася пародіювати сміх господарки та робить це так, що не можливо втриматися, аби не засміятися у відповідь.

Користувачі були вражені вмінням та гумору собаки, що доводить й кількість переглядів – понад 19 мільйонів. Крім того, люди активно залишали під роликом коментарі.

"Наприкінці ноту почала високу брати".

"Це дуже смішно".

"Я разів п'ять подивилася – талант".

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