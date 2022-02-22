Собака научилась "летать": видео особого таланта четырехлапого

Собака стала звездой интернета, благодаря своему удивительному таланту. В тикток за ним следят более 646 тысяч пользователей.

В социальной сети стали вирусными видео, с высокопрыгающей собакой. Видео с ней собирает десятки тысяч просмотров. Пользователи отмечают, что им кажется, будто собака научилась летать.

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Известно, что четырехлапый имеет породу малинуа (бельгийская овчарка – ред). Для этой породы прыжки обычное дело. Так же, как храп и сопение для мопсов.

Смотрите видео: как "латает" четырехлапый

Однако в комментариях пользователи отметили, что их пугало приземление собаки. Ведь на одном из видео она упала. Такой финал ролика заставил людей беспокоиться.

Смотрите видео с прыжками собаки:

По словам хозяев, их домашний любимец не пострадал и хорошо себя чувствует. Он продолжает быстро прыгать и "летать".

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Какие комментарии оставляли пользователи:

"Почему в конце не поймали? У хозяина много денег на лечение пса?"/

"Надо ловить своего друга после прыжка! Иначе будут проблемы с лапами".

"О нет, он в конце упал. Это же не кошка, чтобы на все лапы приземляться".

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