Этого упрямого великана зовут Джо, и он весит 92 килограмма. Однако есть кое-что, чего собака ужасно боится – это снег, упавший на порог дома.

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Не смог преодолеть снег

Владельцы пса опубликовали видео, как Джо стоит перед дверью. Женщина звала собаку как минимум 4 раза, однако Джо делал несколько шагов, топтался на месте и наотрез отказывался заходить.

Все потому, что на порог упал снег толщиной около 7 сантиметров. Такое количество снега оказалось слишком высоким для собаки. Из-за "непреодолимого" барьера Джо остался стоять на улице.

После четвертой попытки собака вообще передумала заходить и решила подождать, чтобы посмотреть, как владельцы решат эту проблему.

Видео о гигантской собаке стало вирусным и собрало более 2 миллионов просмотров в тиктоке.

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