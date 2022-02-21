Цього впертого велетня звуть Джо і він важить 92 кілограми. Однак є шось, чого собака страшенно боїться – це сніг, що впав на поріг будинку.

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Не зміг подолати сніг

Власники пса опублікували відео, як Джо стоїть перед дверима. Жінка кликала собаку принаймні 4 рази, однак Джо робив кілька кроків, тупцяв на місці й навідріз відмовлявся заходити.

Усе тому, на поріг впав сніг товщиною близько 7 сантиметрів. Така кількість снігу виявилося надто високою для собаки. Через "нездоланний" бар'єр Джо залишився стояти на вулиці.

Після четвертої проби пес взагалі передумав заходити й вирішив зачекати, щоб подивитися, як власники подолають цю проблему.

Відео про гігантського собаку стало вірусним та назбирало понад 2 мільйони переглядів у тіктоці.

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