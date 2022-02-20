Після прогулянок з улюбленими собаками господарі часто мають багато роботи. Усе через "грязьові ванни" чотирилапих.
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Собаки не обмежуються тільки носиком чи лапками, а "пірнають" в болото повністю. Усе це доводять світлини, які господарі часто публікують в соцмережах.
"Англійський спрингер-спаніель Чіппер зробив грязьову маску для обличчя і спокійно чекає, коли вона подіє".
Фото RadioaktivJ
"Койра вийшла на прогулянку й одягнула нові шикарні штани".
Фото @koitheborzoi
"Кайлі довела мистецтво камуфляжу до досконалості".
Фото Sushisando
"Здається, що Купер не розуміє, навіщо потрібно це купання".
Фото @cooper_spoodle_doo
"Просто неможливо сердиться на Вінні".
Фото @winniethepooch33
"Інді скинула капелюха заради запальної вечірки та повеселішала".
Фото @chroniclesofindiana
"Французький бульдог Гюго почувається в каламутній калюжі, як вдома".
Фото Sandra Katiela
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"Самоїд Онні вивалявся в бруді, але його мордочка залишилася чистою".
Фото @onnisamoyed
"Золотистий ретривер Ваглс просто хотів розфарбувати автомобільні сидіння під колір своєї шерсті".
Фото @pure_waggles
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