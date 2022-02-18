Чоловік зізнався, що засмутився, коли усе, що він вирощував, – втрачалося. Він додав, що мав великий досвід у садівництві, проте така проблема була вперше.

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Щоб вирахувати злодія, Джефф встановив на садовій ділянці приховану камеру. Виявилося, що це був бабак. Гризун зʼїдав овочі з городу й одночасно позував перед камерою. При цьому він виглядав надзвичайно мило.

Дивіться відео з "крадієм" Чанком:

"Ми не знали, чого чекати. Коли ми переглянули ці відео, вони нам дуже сподобалися. Ми одразу закохалися у цього хлопця", – пригадав Джефф Пермар.

Дивіться відео з гризуном:

Він вирішив дати гризуну імʼя – Чанк, адже той приходив до нього знову й знову. Крім того, Джефф перейменував свою сторінку в інстаграм на честь бабака, а також завів окремий YouTube-канал.

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Багато власників садових ділянок ставляться до гризунів як до шкідників, проте не Джефф. "Ми навчилися співіснувати на одній території. Це ж і його земля також. А я розмістив на ній свій город", – підсумував чоловік.

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