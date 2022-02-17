Хаскі, якого звати Маккензі, має улюблене зимове заняття – залізти в кучугуру снігу й там грати.

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Хоч собака не може його побачити, проте може відчути кінчиками вусів ще коли стоїть на ґанку. Якщо снігова погода, хаскі готовий цілий день провести на вулиці і його неможливо забрати з кучугур. Інакше чотирилапий починає гавкати та вмовляє господиню залишитися.

Дивіться фото Маккензі з інстаграм:

У Торонто, де живе Маккензі, сніг рідко довго лежить, адже через порівняно теплу зиму, швидко тане. Дуже рідко трапляються заморозки, коли багато пухнастих кучугур. Проте саме тоді собака стає найщасливішим.

Дивіться відео із грайливим собакою:

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Попри те, що хаскі обожнює сніг, він ненавидить воду. Вмовити купатися дуже складно, тому господині потрібно його довго вмовляти, використовуючи ласощі.

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