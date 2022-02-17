Хаски, которого зовут Маккензи, имеет любимое зимнее занятие – залезть в сугробы снега и там играть.

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Хоть собака не может его увидеть, но может почувствовать кончиками усов еще когда стоит на крыльце. Если снежная погода, хаски готов целый день провести на улице и его невозможно забрать из сугробов. Иначе четырехлапый начинает лаять и уговаривает хозяйку остаться.

Смотрите фото Маккензи из инстаграм:

В Торонто, где живет Маккензи, снег редко долго лежит, ведь из-за сравнительно теплой зимы быстро тает. Очень редко случаются заморозки, когда много пушистых сугробов. Но именно тогда собака становится самой счастливой.

Смотрите видео с игривой собакой:

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Несмотря на то, что хаски обожает снег, он ненавидит воду. Уговорить купаться очень сложно, поэтому хозяйке нужно его долго уговаривать, используя лакомство.

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