Шамс признался, что передал свое хобби домашнему питомцу. Собака полюбила парапланы, так же как и ее хозяин.

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Однако мужчина не сразу взял с собой Оука. Сначала он узнал, безопасно ли это для четырехлапого и не испугает ли его такое экстремальное развлечение.

Смотрите фото Оука из инстаграм:

"Я убедился в том, что Оука совсем не боится высоты. К примеру, когда мы идем в поход в горы, он спокойно стоит на краю обрыва", – отметил Шамс.

Смотрите видео: как собака летает на параплане

Впоследствии хозяин начал приучать собаку к странной конструкции – параплану. Только после этого мужчина разработал специальную подвеску, позволяющую безопасно взять любимца в полет. На все это Шамс потратил около полутора месяца.

Оук и Шамс до встречи друг с другом

"До того, как я познакомился с Оуком, у меня был не удачный период в жизни. У меня не было работы и появилось много проблем в личных отношениях. На самом деле я был в сильной депрессии", – вспомнил Шамс.

До встречи с хозяином собака жила в приюте, сильно болела и несколько раз ее возвращали. Однако когда самоеда забрал Шамс, его жизнь кардинально изменилась к лучшему.

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"Оука постоянно мотивирует и радует меня, заставляя просыпаться утром с улыбкой. Я очень благодарен ему за это", – добавил Шамс.

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