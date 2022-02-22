Собака, которую зовут Тоби, обязательно должна залезть в болото во время прогулки.
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Хозяева даже создали страницу в социальных сетях, чтобы публиковать фото и видео грязного любимца. Там на него подписалось более 41 тысячи пользователей.
Известно, что Тоби родился в 2016 году и ему сейчас 5 лет. Каждая его прогулка заканчивается ванной, ведь пес не проходит мимо ни одной лужи.
Смотрите фотографии Тоби из инстаграм:
"Иногда мойка после прогулки занимает больше времени, чем сама прогулка!" — сообщила хозяйка, которую зовут Фелисити.
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Смотрите видео с прогулки Тоби: