Собака, якого звати Тобі, обовʼязково мусить залізти в болото під час прогулянки.

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Господарі навіть створили сторінку у соціальних мережах, аби публікувати туди фото та відео брудного улюбленця. Там на нього підписалося понад 41 тисяча користувачів.

Відомо, що Тобі народився у 2016 році й зараз має 5 років. Кожна його прогулянка закінчується ванною, адже пес не проходить повз жодну калюжу.

Дивіться світлини Тобі з інстаграм:

"Іноді миття після прогулянки займає більше часу, ніж сама прогулянка!" — повідомила господиня, яку звати Фелісіті.

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Дивіться відео з прогулянки Тобі:

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