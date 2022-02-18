Джоель Андрес забрала до себе собаку, який пережив величезний ураган у 2018 році. Пес лякався та тремтів, коли чув сильний дощ чи вітер. Аби йому допомогти, вона почала з ним займатися.

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Ідея виникла завдяки статті, яку прочитала Джоель. У ній йшлося про логопеда Крістіну Хангер, яка навчила свого собаку говорити за допомогою кнопок зі словами. Це найпростіший спосіб "альтернативної та додаткової комунікації".



Бастіан / Фото інстаграм

Джоель працює з людьми, які мають порушення мови. Саме тому ідея експерименту мала ще й професійний інтерес: що буде, якщо обʼєднати її знання та тренування собаки. Влітку 2020 року Андрес затвердила тему дослідження в Каліфорнійському університеті та почала працювати.

Бастіан вже знав деякі команди, наприклад, "гуляти", "смаколики" та "на вулицю". Ще він знав слово "сир", який обожнював.

Через півтора року Бастіан знає вже 75 слів, з них 30 перебуває в активному словниковому запасі. Деякі він використовує лише влітку, наприклад: "човен" або "автомобіль-холодильник", тобто фургон з морозивом. Собаці виявилося дуже цікаво вчитися і він наполегливо опановував нові слова.

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За слова Джоель, такі заняття позитивно вплинули на здоровʼя улюбленця. Собака зміг впоратися із тривожністю, адже він більше не боїться урагану і не ховається під стіл при перших ознаках дощу.

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