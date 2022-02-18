Джоэль Андрес забрала к себе собаку, пережившую огромный ураган в 2018 году. Пес пугался и дрожал, когда слышал сильный дождь или ветер. Чтобы помочь ему, она начала с ним заниматься.

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Идея возникла благодаря статье, которую прочла Джоэль. В ней говорилось о логопеде Кристине Хангер, которая научила свою собаку говорить с помощью кнопок со словами. Это самый простой способ "альтернативной и дополнительной коммуникации".



Бастиан / Фото инстаграм

Джоэль работает с людьми, имеющими нарушение речи. Именно поэтому идея эксперимента представляла еще и профессиональный интерес: что будет, если объединить ее знания и тренировки собаки. Летом 2020 года Андрес утвердила тему исследования в Калифорнийском университете и начала работать.

Бастиан уже знал некоторые команды, например, "гулять", "лакомства" и "на улицу". Еще он знал слово "сырь", который обожал.

Полтора года спустя Бастиан знает уже 75 слов, из них 30 находится в активном словарном запасе. Некоторые он использует только летом, например: "лодка" или "автомобиль-холодильник", то есть фургон с мороженым. Собаке оказалось очень интересно учиться и он упорно овладевал новыми словами.

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По словам Джоэль, такие занятия положительно повлияли на здоровье любимца. Собака смогла справиться с тревожностью, ведь он больше не боится урагана и не прячется под стол при первых признаках дождя.

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