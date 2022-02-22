В социальной сети стали вирусными видео, с высокопрыгающей собакой. Видео с ней собирает десятки тысяч просмотров. Пользователи отмечают, что им кажется, будто собака научилась летать.
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Известно, что четырехлапый имеет породу малинуа (бельгийская овчарка – ред). Для этой породы прыжки обычное дело. Так же, как храп и сопение для мопсов.
Смотрите видео: как "латает" четырехлапый
Однако в комментариях пользователи отметили, что их пугало приземление собаки. Ведь на одном из видео она упала. Такой финал ролика заставил людей беспокоиться.
Смотрите видео с прыжками собаки:
По словам хозяев, их домашний любимец не пострадал и хорошо себя чувствует. Он продолжает быстро прыгать и "летать".
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Какие комментарии оставляли пользователи:
- "Почему в конце не поймали? У хозяина много денег на лечение пса?"/
- "Надо ловить своего друга после прыжка! Иначе будут проблемы с лапами".
- "О нет, он в конце упал. Это же не кошка, чтобы на все лапы приземляться".