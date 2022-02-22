У соціальній мережі стали вірусними відео, із собакою, який високо стрибає. Відео з ним збирають десятки тисяч переглядів. Користувачі зазначають, що їм здається, ніби собака навчився літати.

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Відомо, що чотирилапий має породу малінуа (бельгійська вівчарка – ред). Для цієї породи стрибки звичайна справа. Так само, як хропіння і сопіння для мопсів.

Дивіться відео: як "латає" чотирилапий

Проте у коментарях користувачі зазначили, що їх лякало приземлення собаки. Адже на одному з відео вона впала. Такий фінал ролику змусив людей хвилюватися.

Дивіться відео зі стрибками собаки:

За словами господарів, їх домашній улюбленець не постраждав й добре себе почуває. Він продовжує жваво стрибати та "літати".

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Які коментарі залишали користувачі у тікток:

"Чому в кінці не зловили? У господаря багато грошей на лікування пса?".

"Треба ловити свого друга після стрибка! Інакше будуть проблеми з лапами".

"О, ні, він в кінці впав. Це ж не кішка, щоб на всі лапи приземлятися".

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