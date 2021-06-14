Громкий рекорд собаки-путешественницы из Киева: сколько стран она посетила

Популярная в Украине и мире собака по кличке Чапати установила национальный рекорд. Животное преодолело более 50 тысяч километров.

Чапати – известная собака, спасенная украинцами в Индии. Чапати путешествует со своими хозяевами и имеет блог в инстаграме. За годы путешествий животное посетило 30 стран, 116 городов и проехало 55 тысяч километров.

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Хозяева подали свою собаку-путешественницу на рекорд сразу в 2 странах: в Украине и в Индии. Индусы взяли анализы ДНК у собаки, чтобы убедиться, что животное действительно родом из этой страны. А потом Чапати даже дали медаль, которую переслали в Украину.

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Отечественные специалисты проверили, действительно ли Чапати посетила столько стран и внесли собаку в Национальный реестр рекордов Украины.

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История собаки Чапати