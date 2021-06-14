Чапаті – відома собака, врятована українцями в Індії. Чапаті мандрує зі своїми господарями й має блог в інстаграмі. За роки подорожей тварина відвідала 30 країн, 116 міст і проїхала 55 тисяч кілометрів.
Вам сподобається Акція від GOURMET™: реєструй чеки і вигравай цінні призи
Господарі подали свою собаку-мандрівницю на рекорд одразу у 2 країнах: в Україні та в Індії. Індуси взяли аналізи ДНК в песика, щоб переконатися, що тварина справді походить з цієї країни. Після цього Чапаті навіть дали медаль, яку переслали в Україну.
Вітчизняні фахівці перевірили, чи Чапаті справді відвідала стільки країн і внесли песика до Національного реєстру рекордів України.
Схоже Білі хмаринки: 2 харизматичні самоїди підкорили інстаграм
Історія собаки Чапаті
- Кияни Євген та Христина підібрали цуценя в занедбаному стані на вулицях Індії.
- Ціною величезних зусиль вони змогли вилікувати малюка й привезти в Україну.
- Пара зрозуміла свою місію – розповідати світові про безпритульних тварин.
- Собака Чапаті має власний блог в інстаграмі й подорожує світом зі своїми господарями.
- Власники собаки не зупиняються й планують нові подорожі.