Чапаті – відома собака, врятована українцями в Індії. Чапаті мандрує зі своїми господарями й має блог в інстаграмі. За роки подорожей тварина відвідала 30 країн, 116 міст і проїхала 55 тисяч кілометрів.

Вам сподобається Акція від GOURMET™: реєструй чеки і вигравай цінні призи

Господарі подали свою собаку-мандрівницю на рекорд одразу у 2 країнах: в Україні та в Індії. Індуси взяли аналізи ДНК в песика, щоб переконатися, що тварина справді походить з цієї країни. Після цього Чапаті навіть дали медаль, яку переслали в Україну.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.

Вітчизняні фахівці перевірили, чи Чапаті справді відвідала стільки країн і внесли песика до Національного реєстру рекордів України.

Схоже Білі хмаринки: 2 харизматичні самоїди підкорили інстаграм

Історія собаки Чапаті