Чапаті – відома собака, врятована українцями в Індії. Чапаті мандрує зі своїми господарями й має блог в інстаграмі. За роки подорожей тварина відвідала 30 країн, 116 міст і проїхала 55 тисяч кілометрів.

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Господарі подали свою собаку-мандрівницю на рекорд одразу у 2 країнах: в Україні та в Індії. Індуси взяли аналізи ДНК в песика, щоб переконатися, що тварина справді походить з цієї країни. Після цього Чапаті навіть дали медаль, яку переслали в Україну.

Вітчизняні фахівці перевірили, чи Чапаті справді відвідала стільки країн і внесли песика до Національного реєстру рекордів України.

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Історія собаки Чапаті

  • Кияни Євген та Христина підібрали цуценя в занедбаному стані на вулицях Індії.
  • Ціною величезних зусиль вони змогли вилікувати малюка й привезти в Україну.
  • Пара зрозуміла свою місію – розповідати світові про безпритульних тварин.
  • Собака Чапаті має власний блог в інстаграмі й подорожує світом зі своїми господарями.
  • Власники собаки не зупиняються й планують нові подорожі.