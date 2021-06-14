Однією з найпопулярніших фотографій цих красунчиків стала світлина, де вони з ніг до голови забруднилися в болоті. Вона назбирала майже 7 тисяч лайків.

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Власники називають своїх собак братами. Хоча один із песиків старший за другого, вони народилися від однієї мами. Першим у родині з'явився Фелікс, а через рік до сім'ї приєднався Файнлі.

Песики із Флориди мають понад 36 тисяч підписників в інстаграмі. Господарі Фелікса й Файнлі регулярно тішать підписників фотографіями життєрадісних самоїдів.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

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